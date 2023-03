Vaimse tervise spetsialistide palk kerkib

«Vajadus vaimse tervise abi järele on suur, kuid abipakkumise üheks piirajaks on saanud suur hinnavahe erateenuste ja tervisekassa abi vahel. Seetõttu on arvestatav hulk psühholooge ja psühhiaatreid liikunud eratervishoidu, mis paraku ei ole paljudele inimestele taskukohane,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. «Seetõttu suurendas tervisekassa nõukogu kliiniliste psühholoogide palgaosa.»

«Olukorras, kus iga neljas kliiniline psühholoog on liikunud erasektorisse, soovime, et ravikindlustatud patsientidel oleks võrdsemad võimalused vaimse tervise murede korral ravi saada. Otsus tõsta raviasutustele makstavates teenuste hindades töötasu määra täiendava 38-protsendise lisakoefitsiendiga on äärmiselt vajalik ja tänuväärne,» ütles Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu juht Iiris Velling. «Meie ametiühing hoiab end kindlasti kursis sellega, mil viisil see otsus liikmete palgatingimustes reaalsuses kajastub.»