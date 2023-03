Arved Breidaks: Nursipalu on uus Vastseliina

Hästi kirjutatud ja faktide alusmüürile laotud ajalooline romaan on kindel lõks, millega noortes huvi ajaloo vastu ärgitada. Asjata ei öelda, et Mika Waltari raamatud õpetavad ajalugu tõhusamalt kui mistahes kooliõpik. Minu vedas sellesse lõksu poisikesena mitu korda läbi loetud Mait Metsanurga «Ümera jõel», millest innustununa voolisin endale ka esimese puust mõõga.

Koorti triloogia kahe romaani tegevuskohaks olevad Kirumpää ja Vastseliina linnuse rajasid 1980. aastate kooliajaloo käsitluses saksa röövvallutajad, et saksad saaksid kindluses istuda ja ümberkaudset maarahvast jõudsalt rõhuda. Tegelikult polnud see nende kindluste peamine otstarve.

17. sajandi kroonik Dionysius Fabricius kirjutab oma «Liivimaa ajaloo lühiülevaates», et Liivimaa ordumeister Burkhard von Dreileben ehitas Venemaa piiri lähedale Aluksne ja Vastseliina linnuse, mida naabrid sugugi ei sallinud. Teisisõnu: need rajati Liivimaa idapiiri kaitseks, nagu ka juba varem püstitatud Kirumpää.

Nursipalu harjutusvälja laiendamise üle käivas vaidluses on kõlanud seisukoht, et Võrumaa ei soovi majutada siin liitlasvägesid, taluda suuri militaarrajatisi ega tõsisemat relvastust, kuna see seaks meid sõja korral eesliinile. See väide pole päris täpne.