Mariko Faster ja Evar Saar: mitu emakeelt hoiab keeletunde erksa

Võru keele päriselt säilitamine on aga raske ülesanne. Selleks on vaja mõistmist, et tegu on keelega, mille grammatika eesti keelest erinev, hääldus täiskasvanuna raskesti õpitav ja väljendid teistsugused kui eesti keeles.

Keelepesa meetodil võru keelega kohanemine lasteaias, võru keele tunnid koolis, raamatud, dubleeritud animafilmid, võimalused võrukeelseks suhtluseks ja loominguks saaksid laste võru keele oskust toetada.

Toetamine hariduses kannab vilja, kui osal praegustest lastest tekib tahtmine noore täiskasvanuna vanemate inimeste võrukeelse kogukonnaga liituda. Kui kasvõi midagi on õpitud, ei ole barjäär võru keeles suhtlema hakkamise ees enam nii kõrge, pärast alustamist saab igaüks ise oma keelt täiuslikumaks arendada. Mitu noort täiskasvanut on kahetsenud, et koolis ei õpetatud neile piirkonna keelt.

Täiskasvanute võru keele identiteedi tugevdamiseks on vaja, et see keel oleks massi- ja sotsiaalmeedias: televisioonis, raadios, taskuhäälingus, TikTokis. Paberajakirjandust praegu ju natuke on (Uma Leht), aga tõelisele võru keele prestiiži tõusule aitaks kaasa veidigi võru keelt igapäevaselt televisioonis.