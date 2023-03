Meie Nursipalu: uue valitsuse plaan pole vastuvõetav

«MTÜ Meie Nursipalu peab sellist asjade käiku jämedaks demokraatia põhimõtete rikkumiseks,» seisab ühenduse avalduses. «Avalikkuse tähelepanu vajab asjaolu, et kohaliku elanikkonna põhiprobleem pole mitte kompensatsioonide suurus, nagu valitsus üritab näidata, vaid kaalul on Eesti Vabariigi põhiseadusest ja inimõiguste ülddeklaratsioonist lähtuvalt palju olulisemad küsimused.»

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad teatasid pärast reedest koalitsioonikõneluste vooru, et kavatsevad Nursipalu harjutusväljaku kiireks laiendamiseks muuta seadust, et laiendamisega kiiresti edasi liikuda.

Maarika Niidumaa MTÜst Meie Nursipalu rõhutas, et äärmuslikud meetmed ja kiirustamine pole rahuajale kohane. «Meil pole kehtestatud sõjaseisukorda. Inimesed on sellegi poolest oma kodude kaitsel, vastandudes hoopis omaenda riigile, mis soovib võtta ja maatasa teha alles 25 aastat tagasi tagastatud ning üles ehitatud kodutalud. Toimuv ei suurenda kaitsetahet ei Võrumaal ega mujal,» teatas Niidumaa.

«Me ei alahinda olukorra tõsidust, kuid me ei saa lubada, et demokraatia kaitsmise erakorralise vajadusega hakataks põhjendama ebademokraatlikke võtteid,» lisas ta. «Ootame oma riigilt, et otsustajate sõnad ja teod ning dokumendid, mis on otsuste aluseks, oleksid omavahel kooskõlas.»