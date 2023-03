Torutööd korrastavad maa-aluse rägastiku

Reedel avaldatud hankekuulutuse kohaselt on tööd planeeritud Jaama ja Luha tänava vahelisele lõigule, kus Võru Vee juhataja Juri Gotmansi sõnul on varasemalt küll vahetatud puhta vee torustik, kuid kanalisatsioon on pärit nõukogude ajast.