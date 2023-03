Nädala lõpp toob nii öösel kui päeval vaid plusskraadid

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Külma on 6-12, kohati kuni 15 kraadi, saartel ja paiguti rannikul 2-8 kraadi.

Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on paiguti udu. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, ent ilm püsib olulise sajuta. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb järk-järgult 3-9, õhtul saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Pärast keskööd sajab kohati vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Öö hakul on õhutemperatuur vahemikus -3 kuni +3 kraadi, hommikuks see tõuseb.

Päeval on enamasti pilves ilm. Kohati sajab vihma, lörtsi ja lund, õhtul on sadu laialdasem. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul saartel edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 2-5 kraadi.