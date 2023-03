Ravikindlustuskaart vähendab kulutusi arstiabile

Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK) ettenäitamisel saab vajaminevat arstiabi Euroopa Liidus, aga ka Liechtensteinis, Norras, Islandil, Šveitsis ning Ühendkuningriigis, kuid kaarti on oluline omada ka viibides lühireisil lähiriikides.

ERK kehtib, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus ning vajaminevat arstiabi pakutakse võrdsetel tingimustel asukohamaa kindlustatud inimestega. See tähendab, et isikut koheldakse teises Euroopa Liidu liikmesriigis nii nagu kohalikku kindlustatut – kui kohalik inimene maksab raviteenuse eest, tasub selle eest ka ERK kaardi omanik.