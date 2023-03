Tagurpidi pööratud toidupüramiid mõjub tervisele halvasti

«Kui vähegi võimalik, tuleks püüelda selle poole, et osta vähem töödeldud toitu ja valmistada road ise. Kui see mingil põhjusel võimalik ei ole, tuleks toodete valimisel jälgida, et need sisaldaks võimalikult vähe soola, lisatud suhkruid ja küllastunud rasvhappeid, samas võiksid sisaldada rohkelt kiudaineid. Janu korral tuleks alati eelistada tavalist vett,» juhendas Pitsi inimesi tervislikumate valikute suunas liikuma.

Magusaisu taltsutamise kõige parem nipp on tema sõnul aga selle söömisest täielikult loobuda. «Harjumine võtab veidi aega, kuid paari nädala pärast on juba kergem. Kui siis aga komm põske pista, tuleb otsast alustada – et vähendada ahvatlusi, ei tasu koju magusat varuda. Kergem on magusast loobuda ka siis, kui toidulaud on tasakaalus ning organismile vajalikud ained saadud. Siis ei anna keha signaali, et midagi on puudu ning ei teki tahtmist selle kõrvaldamiseks magusa järele haarata.»