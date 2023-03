Jooks kolib täielikult metsa vahele

Kui muidu kõlas Tartu maastikumaratoni kahe pikima distantsi – 42 ja 24 kilomeetrit – stardipauk Otepääl, siis tänavu alustavad jooksjad teekonda Elvast. Samast kohast asuvad rajale ka 10- ja 5-kilomeetrises jooksus osalejad ning kõikide distantside finiš on samuti Elvas.

Uue stardipaiga kõrval on veel teinegi oluline muudatus: 24 kilomeetri asemel on jooksjatel tarvis läbida nüüd poolmaraton ehk 21 kilomeetrit. Teised kolm distantsi jäävad samaks: 42, 10 ja 5 kilomeetrit.

«Eks me oleme seda väga pikalt mõelnud, et kuidas saaksime muuta pikemate radade algust, sest need muutusid ajapikku veidi igavaks. Tulime mõttele, et teeks stardi Elvast. Joonistasime rajad, sõitsime korraldusmeeskonnaga need ratastel läbi ja jäime radadega väga rahule,» selgitas võistluse direktor Indrek Kelk.

Eriliselt tore on tema sõnul ka see, et asfaltteesid jooks enam ei läbi. «Saime raja viia täielikult metsa vahele ning seal on jooks kevadel väga meeliülendav kogemus.»

Lisaks neljale distantsile ja päev varem toimuvatele lastejooksudele plaanitakse Elvas jookse ka kõige pisematele. «Tahame, et sellest saaks terve pere päev – see on ju ühtlasi ka emadepäev. Kutsume inimesi kohale terve perega, sest nüüd saavad kõik sellest toredast spordipäevast osa võtta ning logistikamured on ühe stardi- ja finišipaigaga samuti lahendatud,» innustas Kelk.

Tartu maastikumaratoni programm saab alguse 12. mail, mil stardib heateo jooks Tartus Tähtvere spordipargis. Päev hiljem on samas kohas ka lastejooksud.