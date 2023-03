Rõuges arutleti maheteemade üle

Vahter tõstis esile maakasutuse ja globaalsete muutuste seosed. Ta nentis, et inimene on olnud väga edukas toidu tootmisel, kuid see ei ole toonud kaasa rohkem ruumi elurikkusele – odav toit ei ole tegelikult odav.

Teemaplokis «Mi olõ suhtõn maaga» selgus, millist rolli mängib põllumajandus globaalmuutuste kontekstis. «Saadi teada, et peamine oht tuleneb põllumajandusmaa kasutamise intensiivsusest. Selle tulemus on lihtsustunud maastikud, kus vähem elupaiku looduslikule elurikkusele, mis omakorda vähendab vastupanuvõimet taimekahjustajatele,» rääkis Triinu Laan.

Kõige pikemalt peatuti teemal «Ku suur om Eesti ja Võro maakunna jalanummõr?». Kuigi Eesti elanik on väga keskkonnateadlik, ei mõjuta need teadmised sageli tegevusi. Nenditi ka, et lihtsad lahendused ei toimi, kuid sellegipoolest on vaja pingutada. Näiteks on põllumehel raske välja saada väetamise nõiaringist.