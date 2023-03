Bakterileiud Tartus tõid spaades kaasa täiendavaid puhastustöid

Värska kuurortravikeskuse haldusjuht Imre Liivago sõnas, et basseinivee näitajaid kontrollitakse kohapeal kolm korda päevas ja kord kuus viiakse proovid laborisse. «Dušivee kohta vastavad nõuded praegu puuduvad,» ütles Liivago ja täpsustas, et nagu selgus teisipäevases terviseameti infotunnis, antakse peagi välja ka need nõuded.