Põlva notar avaldas võrokeelse luulekogu

Autori sõnutsi on oma kulude ja kirjadega ilmutatud raamatus üksnes võrokeelsed luuletused, mida illustreerivad tema enda tehtud fotod. Varem on Kürsa oma luuletusi avaldanud vaid blogis luulelennud.blogsbot.com.

«Luuleblogi eesmärk ei ole olnud turunduslik – et võtan kätte, luuletan ja siis turundan, vaid see kõik on tulnud taevast ja tuulest. Ma ei peagi ennast suureks luuletajaks, aga kuna olen saanud positiivset tagasisidet, on see raamat praeguse aja tulemus. Blogis on ka päris palju kirjakeelseid haikusid, aga neid selles kogus pole,» rääkis autor.