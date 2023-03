Lumi sulab koos valdade teehoiurahaga

«Katastroof,» võtab Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane olukorra kokku. «Sel talvel on meil 371 000 eurost, mis riik teehooldeks eraldanud, kulunud lume lükkamisele 340 000 eurot. Järel on 31 000 eurot, aga märtsi arved on veel laekumata ja aasta alles alanud. Täielik katastroof.»