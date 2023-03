Võrumaal Tuulemäel on veel ligi pool meetrit lund

Otepääl on lund 21 sentimeetrit ja Jõhvis 20 sentimeetrit. Üle 10 sentimeetri on lund veel Lääne-Virumaal Tudus, kus lumikatte paksus ulatub 14 sentimeetrini. Jõgeval on lund 13 ja Toomal 12 sentimeetrit.