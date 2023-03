Räpina mehed viivad Ukrainasse saage

Peagi plaanivad mehed kokku panna järgmise abisaadetise ja seetõttu vajavad nad taas kõigi heade inimeste abi.

Kuna omavalitsus on ehitanud lasteaedade, koolide ja teiste asutuste gaasikatlamajad ümber puuküttele, palub Kulõkivka abi mootorsaagide ja võsalõikurite soetamisel. Vajalikud on professionaalsed saed, kuna töömaht on suur: ees ootab kolmemeetrise läbimõõduga tamme ja pöögi tükeldamine.

Kuna kohapeal on olemas Husqvarna tehnika hooldusvõimalus, palutakse nendel, kellel olemas töökorras selle firma tööriist, mille nad on valmis Ukraina sõpradele annetama, anda sellest teada Leo Kütile. Ka on saadetise kokkupanijad saanud kokkuleppele tehnika maaletoojaga, kes soostus neile müüma hea hinnaga selle firma saage ja trimmereid. Kes soovib neist mõne ostu rahastada, sellel palutakse samuti endast teada anda, misjärel saab ta vastavasisulise arve.

Annetusi võetakse sedapuhku vastu 5. aprillini. Annetatud tehnika viivad mehed aprillis ise Kulõkivkasse ja selleks annetuste raha ei kulutata.

«Viime selle Ukrainasse kaubikuga, mis samuti sinna jääb. Lisaks raietehnikale ja sõidukile toimetame sinna võimalusel ehitusmaterjale, mida meile samuti annetada saab,» ütles Leo Kütt. «Riidekraami me enam ei vaja, seda enam, et senise kogemuse järgi kiputakse sageli annetama halva kvaliteediga esemeid. Paksude sokkide aeg sai ka läbi.»