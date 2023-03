Suusasprindi MK-etapil Tallinnas võistlevad ka lõunaeestlased

21. märtsil pealinna lauluväljakul toimuval MK-etapil on kohal üle 130 suusataja 21 riigist. Starti tulevad kõik hooaja liidrid, sest punktitabeli seis on pingeline ning Tallinna etapp saab olema sportlaste jaoks oluline punktide teenimise võimalus, teatas Eesti suusaliit.

Korraldajamaa saab Eesti koondise koosseisus rajale lubada nii tosin meest kui naist. «Pingerida on koostatud murdmaasuusatajate käimasoleva talvehooaja parima ühekordse FIS punkti alusel ja ühtlasi lähtusime põhimõttest anda MK-etapil osalemiseks võimalus Eesti murdmaasuusatamise uuele generatsioonile. Neile, kes on selle ala valinud ning teevad oma eesmärkide nimel silmnähtavalt tublisti tööd,» ütles suusaliidu juhatuse liige Vahur Teppan.

Eesti koondise koosseisus sõidavad:

Mehed: Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Martin Himma, Henri Roos, Kaarel Kasper Kõrge, Karl Sebastian Dremljuga, Olle Ilmar Jaama, Ralf Kivil, Anders Veerpalu, Toni Andree Saarepuu, Lars Piirmann ja Kaspar Päärson.

Naised: Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Õnnela Rodendau, Teesi Tuul, Teiloora Ojaste, Greete-Liisa Toom, Gerda Kivil, Laura Lään, Emma Roberta Rajando, Triinu Kresmer ja Herta Rajas.

Endine tippsuusataja Anti Saarepuu ootab oma poja Toni Andree starti suure elevusega. Haanjas suusakeskust vedav mees leidis, et tippspordi unistusega Eesti noortele suusatajale on see elamus kogu eluks.

Anti Saarepuu Arvo Meeks

«Väga vinge, et MK-etapp Eestis jälle toimub ning see on toodud inimestele sisuliselt Tallinna kesklinna koju kätte. Kuna korraldajamaa saab välja panna rohkem osalejaid, siis peabki seda võimalust just Eesti murdmaasuusatamise uuele generatsioonile pakkuma,» ütles Anti Saarepuu. «Jah, maailma tippudest jäävad nad kaugele, aga oma poja näitel võin öelda, et Toni Andree võtab seda kui võimalust testida, kus on tema piir ja tase täna ning kuhu on vaja jõuda. Selles suhtes on see noortele kindlasti tähtis ja mõjub innustavalt.»

Tippspordi unistusega Toni Andree Saarepuu on võtnud eesmärgiks isa tulemuste üle tegemise.

«See tähendab olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste finaali jõudmist,» täpsustas Anti Saarepuu. «Samas on poeg öelnud, et kui ta meeste klassi jõudes näeb, et need tulemused on temast valgusaastate kaugusel, siis valib ta spordi asemel kooli. Hetkel on sihid seatud kõrgele ja eks siis näis, mis pilt meile nelja aasta pärast avaneb.»