Peretoetuste rahvaalgatus on kogunud üle 10 000 allkirja

Petitsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, et sellest aastast kehtima hakanud perehüvitiste seadusest tulenevad lastele ja lastega peredele suunatud toetused on endiselt valukohaks Eesti ühiskonnas ning anda selle kohta tugev signaal peagi tööd alustavale uuele riigikogu koosseisule.

Algatuses tuuakse välja, et sellest aastast on ühe lapsega pere riiklik toetus 80 eurot kuus, kahe lapsega perel 160 eurot kuus ning kolme lapsega perel 910 eurot kuus. See teeb kahelapselise pere ja kolmelapselise pere, mille suuruse vahe on üks laps, igakuise toetuse vaheks 750 eurot, mis on rohkem kui miinimumpalga jagu. Vahe ühe lapse kohta on ligi 3,8-kordne (80 eurot ja 303 eurot).

Ühelapselise pere terve aasta toetus (960 eurot) on aga peaaegu võrdne kolmelapselise pere ühe kuu toetusega (910 eurot). Perede suuruse vahe on kaks last, aga toetuse vahe on rohkem kui 11-kordne.

Sellist vahetegemist laste ja lastega perede vahel peavad nii algatajad kui tuhanded allkirjastajad ebaõiglaseks. On arusaadav, et suuremad pered vajavad suuremat riiklikku toetust kui väiksemad pered, kuid nõustuda ei saa praeguse olukorraga, kus seadusega on tõmmatud terav joon riigi seisukohast rohkem ja vähem väärtuslike laste vahele, teatasid rahvaalgatuse eestvedajad.

«Kolme lapse isana leian, et käesolev ebaproportsionaalne toetuste vahe ei kajasta adekvaatselt seda, kui palju raha kulub kolmandale lapsele võrreldes esimese ja teise lapsega. Leian, et väärtustada tuleb igat last, olenemata mitmendaks lapseks ta perre sündis,» ütles petitsiooni üks algatajatest Archibald Kald.

«Praegune laste ja lastega perede toetamise kord tekitab pingeid ühiskonnas,» sõnas üks algatuse eestvedajatest Teele Jõks. «Oleks olnud võimalik teha ühtlasem ja õiglasem seadus, kuid toetusmäärade lahkuajamisega aeti pill lõhki ning paljude inimeste õiglustunnet riivati.»

Algatusega soovitakse saata selge sõnum äsjavalitud riigikogule, et lastele ja lastega peredele suunatud toetused tuleb kiiresti teha proportsionaalseks ja õiglaseks. Algatajad kutsuvad inimesi, kes samuti ei nõustu praegu kehtiva toetamise korraga, selle sõnumiga ühinema ning petitsiooni rahvaalgatus.ee lehel allkirjaga toetama.