Linnuränne kogub hoogu

Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse PlutoF GO kaudu või platvormil PlutoF. Täpsema juhendi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, aga ka Virumaalt.

«Linnuvaatlejad on sel aastal juba vaadelnud esimesi üksikuid rändlinde nagu hallhani, kaelustuvi, kiivitaja või põldlõoke,» ütles vaatluste koordinaator Tiiu Tali.

«Tegemist on lähiränduritega, kes on talve veetnud näiteks Lääne-Euroopas või mujal lähematel talvitusaladel. Rände tippaeg on aprilli lõpus ja mai alguses, mõned kaugrändurid saabuvad alles mai teises pooles,» ütles ta.