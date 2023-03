Rändavad kunstnikud näitavad toiduraiskamist

Väljapaneku eesmärk on tuua poe- ja köögiuste taha peidetud tegelikkus tarbijate ette. Kui palju toidujääke tekib majapidamistes? Kas kauplused käituvad õiglaselt hea välimuse kaotanud toiduainetega? Kas toiduraiskamisega on võimalik võidelda ja kas see on keeruline?