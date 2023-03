Milliste metsa- ja puidusektori huvidega peaks loodav valitsusliit arvestama?

Sooviks, et poliitikud ei lähtuks populistlikest argumentidest, vaid vaataks kogu pilti ja hindaks otsuste mõju Eesti inimeste heaolule. Eesti metsi peab muidugi kaitsma. Meie riik on rangelt kaitstavate metsade osakaalult Euroopas kolmas – metsadest on looduskaitse all enam kui 30 protsenti. Seni ei ole aga otsustajad elurikkuse kõrval pööranud tähelepanu sotsiaalmajanduslikele mõjudele.