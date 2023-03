Obinitsa muuseum liitus naabrivalvega

Obinitsa naabrivalvepiirkonna vanema Priit Blumi sõnul tulebki külaelanikud kaasata ühtsesse tegevusse kogukonna turvalisuse tagamiseks. Lõuna-Eesti on politsei ja piirivalve teravdatud tähelepanu all tulenevalt oma piiriäärsest asukohast nagunii, aga siiski on tähtis, et iga kohalik tunnetaks ühise tegevuse vajadust, et tõsta elukeskkonna turvalisust.