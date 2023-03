Valgamaa naine on sünnitanud kolm last kodus

Liisa teadis juba pikalt enne tulevase abikaasa Ahtoga tutvumist, et kui kunagi pere loob, võiksid lapsed sündida kodus. «See on kogu aeg olnud teadlik valik,» meenutab naine. «Ma ei kuulnud kunagi naisi rääkimas, et sünnitus oleks olnud tore ja neile väga meeldis. Aga see ei peaks olema negatiivne kogemus.»

«Kui olin ülikoolis, hakkasin uurima, mis võimalusi veel on. Aastaid enne esimest sünnitust juhtusin kuulama loengut ekstaatilisest ja orgastilisest sünnitusest – siis mõtlesin, et see on tõesti teine äärmus. Ise aga tahtsin leida endale nende kahe stsenaariumi vahel just mulle sobiva variandi.»