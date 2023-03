Vallavalitsus kehtestas teedele massipiirangu

Massipiirang kehtib kuni korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni, teatas vallavalitsus.

Piirang ei kehti operatiivsõidukitele ja Setomaa vallas korraldatud jäätmeveo teenust pakkuvatele AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele.

Vajadusel toimub liiklemine piiranguga teedel Setomaa vallavalitsuse loal lepingu alusel 3000-eurose tagatisraha tasumisel.

Sääraseid piiranguid on teinud ka teised omavalitsused.

Näiteks andis sel nädalal Kanepi vallavalitsus teada, et ilmastikutingimuste tõttu on kruusateede katted kaotanud kandevõime, teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta teed kasutuskõlbmatuks. Sellest tulenevalt on Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) suletud sõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. Vastavad liiklusmärgid on teedele paigaldatud.

Kanepi vallas kehtib piirang 16. märtsist kuni 30. aprillini. Keeldu ei rakendata operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale sõidukitele.