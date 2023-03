Kirjandusmängu eelvooru võit tuli Tilsisse

Osalejad vastasid 15 küsimusele. Võistlus oli väga tasavägine, esimest ja teist kohta lahutas vaid pool punkti.

Eelvooru võitis Tilsi põhikooli võistkond koosseisus Karoliine Lutsar, Anni Laan ja Taaniel Deedin, keda juhendasid õpetajad Astrid Lind ja Meriliis Mandel. Nemad esindavad Põlvamaad ka kirjandusmängu finaalis 1. aprillil Tallinnas Eesti lastekirjanduse keskuses.

Teise koha saavutas Saverna põhikooli esindus koosseisus Laura Lisette Laur, Karl Ader ja Raian Meitsar, nende juhendaja on Kaire Siimus.

Kolmandat kohta jagasid Krootuse põhikooli ja Mooste mõisakooli õpilased, juhendajad vastavalt Aime Sabre ja Karin Kolbakov. Krootuse kooli au kaitsesid Ranek Kattai, Liisa Uutmann ja Annabel Arro, Mooste kooli oma Victoria Jõeäär, Kärt Madisson ja Marcus Otter.

Õpilasi juhendasid ka Kaidi Valli-Mägi ja Karin Buhvestov (Kanepi gümnaasium), Nijole Vananurm (Põlva kool), Anar Ruubel ja Heli Lankots (Põlva Jakobi kool).

Traditsioonilise, üle kahe aasta toimuva kirjandusmängu raamatud valib välja peakorraldaja Eesti lastekirjanduse keskus, eelvoorude küsimused koostatakse keskraamatukogudes. Põlvamaa kirjandusmängu viisid koostöös koolidega läbi raamatukoguhoidjad Sirve Valdmaa ja Aili Kolsar. Suureks abiks olid ka maaraamatukoguhoidjad, kes noori lugejaid teostega varustasid.

Nimestik koosneb viimastel aastatel ilmunud headest lasteraamatutest nii kodumaistelt kui ka välisautoritelt. Mullu pälvis Eesti Kultuurkapitali lastekirjanduse aastaauhinna Kätlin Kaldmaa kultuurilooline «Lydia», tänavu Kadri Kiho sõnamänguline «Endel ja Kati».

Raamatutes on juttu tõsistest asjadest. Juhani Püttsepa käsitluses on esmakordselt eesti lastekirjandusse jõudnud 1944. aasta suurpõgenemine. Teemad on ka küüditamine, kooli- ning internetikiusamine, lugemis- ja kirjutamisraskused, erisugused elutingimused. Peale jääb aga optimistlik ellusuhtumine, hoolivus ja abivalmidus.

Kirjandusmängus osalenud lapsed nimetasid oma lemmikutena kõige rohkem Andris Feldmanise raamatut «Erik Kivisüda» ning Annet Schaapi teost «Milla ja mere lapsed». Mõlemad kuuluvad fantaasiakirjanduse valda.

Kirjandusmängu toetaja on Põlvamaa arenduskeskus.