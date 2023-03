Rõuge vald võitis kohtus raha tagasi küsinud riigiasutust

"Põhimõtteliselt oli Rõuge vallal õigus tagasi saada 320 000 eurot, seda tagasi ei saadud ja sellel on olnud oluline osa (valla) keerulises majanduslikus olukorras, sest meie eelarve on väga-väga väike," ütles vallavanem Vahter.

Tallinna halduskohus leidis, et Rõuge vald ei ole hankelepingu tähtaja pikendamisel rikkunud riigihangete seadust. Tegemist on pretsedendiga ja RTK plaanib selle otsuse tõenäoliselt edasi kaevata.

"Esimese tasandi kohtuotsus ei käsitlenud väga detailselt Euroopa Liidu konkurentsivõime piiramist. Meie eesmärk on siin just õigusselgus saada," lausus Merila.

"Riigi vastu kohtus käimine ei tundu normaalne. Ma ütleks, et omavalitsustel tekib tunne, et me ei soovigi taotleda nendest toetusfondidest, sellepärast et kui midagi projektis muutub – ja alati muutub –, siis me võime saada karistada," tõdes Vahter.