Eakad lihvisid oma digioskusi

Juhtivõpetaja Indrek Saare sõnul olid õpetaja rollis IT 1. kursuse õppurid, kes on pool aastat eriala õppinud. "See oli neile hea proovikivi, et kas neile meeldib võõrastega suhelda ja kas saavad õpitut rakendada. Kogemus aitas mõista, mis see IT on ja kui lai see tööpõld on", märkis Saar.