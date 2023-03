Lähipäevil tuleb kuni 12 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Hommikul jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu ja levib edasi kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 4-10, hommikul saartel puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, kuid hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu levib saartelt üle maa kirde suunas, ennelõunal võib Põhja-Eestis sadada ka lund. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vihma, hommikul lääne pool pilvkate hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Päeva on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis mitmel pool vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti 17, rannikul kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 4-10, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi.