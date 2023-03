RMK uuendab Lõuna-Eestis kaks vaatetorni

Riigimetsa puhke- ja kaitsealade külastamine sai Eesti inimeste seas uut hoogu koroonaajal. Mullu külastati puhke- ja kaitsealasid 2,96 miljonit korda, mida on üle 100 000 enam kui aasta varem, selgub tänase ülemaailmse metsapäeva tarvis koondatud RMK statistikast.

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on eestlaste seas üleüldine teadlikkus riigimetsa loodud puhke- ja liikumisvõimalustest aasta-aastalt kasvanud. Kui 2020. aastal oli RMK puhkevõimalustest teadlikke inimesi 90%, siis nüüdseks on see kasvanud 97%-ni.

„Eesti on metsarikas maa ning on oluline, et meie inimesed tunnevad rõõmu looduses käimisest ja metsas liikumisest. Jõudsalt kogub populaarsust RMK loodud teabepunktide ning puhke- ja kaitsealade külastamine ka noorte seas,“ tõdes Rammo.

Suundumust kinnitab ka möödunud aastal RMK tellitud avaliku arvamuse uuring, millest selgub, et RMK külastuskohtades käimine oli kõige populaarsem just 15–34-aastaste seas. Kokku on 61% Eesti inimestest käinud aasta jooksul mõnes riigimetsa külastuskohas.

RMK kogutud statistika kohaselt käiakse kõige enam Tallinna ümbruse puhkealal, mis ulatub Paldiskist Rohuneeme tipuni ja Haabneemest Varbolani. Samuti meeldivad Eesti inimestele väga Peipsi põhjaranniku puhkeala koos Alutaguse rahvuspargiga ning Lahemaa ja Soomaa rahvuspargid.

Vaatetornid uuenevad