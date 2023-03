Tuglase omaloomingukonkursil lisandus kunstivaldkond

«Varasemalt oleme andnud igale vanusegrupile oma teema. Kuid käesoleval aastal leidsime, looming on vaba ning iga kogemus, isegi, kui see on vähene, on aines loominguks. Seega võimaldasime igas vanuses loojatel väljendada end teemas «... - see on mu kõikide rännakute lähtepunkt.» Tegemist on Tuglasele omistatud lausega, kus punktiiri asemel asetses sõna Ahja,» selgitas koolijuht.