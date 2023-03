Eesti esitas Mulgi pudru UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

Mulgi puder on traditsiooniline seakõrnetega kartuli-tangu puder, mis on pärit Lõuna-Eestist Mulgimaalt ja saanud piirkonna järgi nime. 19. sajandi viimaseks veerandiks oli Mulgi pudru valmistamise komme levinud laialdasemalt üle kogu Eesti. Algupärasel retseptil põhineva pudru tegemiseks kasutatakse vaid kodumaist toorainet.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul tuleb tunnustada mulgi kogukonda, kes on pikalt ja põhjalikult Eesti taotlust ette valmistanud. „Meie kultuuripärand on väga rikkalik, kindlasti ka tänu sellele, et kohalikud inimesed ja piirkonnad traditsioone väärtustavad ja edasi kannavad. Mulgi pudrul on Mulgimaal ühendav roll ning selle valmistamise ja söömise traditsioon on osa meie elavast pärimusest. Pudruga seotud kombestik on väärikas täiendus UNESCO esindusnimekirja, mis aitab sellel tänini elujõulisel taval ka edasi kesta,“ rääkis minister.