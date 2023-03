Aasta lastekaitsetöötaja on Võrust

Kolleegide hinnangul on Hannela Teaste lastekaitsetöötajana oma eriala tõeline professionaal, kes on ennast pidevalt täiendanud valdkonna koolitustel: omandanud perekonnapsühhoterapeudi II ja III astme pädevuse, rahvusvahelise perelepitaja sertifikaadi, läbinud hulganisti Tervise Arengu Instituud itäiendkoolitusi, paarissuhtekoolituse jpm. Ta osaleb pidevalt erialastel supervisioonidel, mida korraldavad Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Pereteraapia Kool ning on igal aastal osalenud MTÜ Lastekaitse Liidu korraldatud lastekaitsetöötajate suvekoolis. Samuti oskab toetuda ning rakendada omandatud teadmisi nõustamistöös erinevatele sihtgruppidele ning juhtumipõhise võrgustikutöö korraldamises.

Omades erialaseid lisateadmisi lepitajana ja psühhoterapeudina, oskab Teaste näha lastega seonduvates juhtumites laiemat peresüsteemi ja seetõttu peresid ning lapsi tõhusamalt aidata.

Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistist on kujunenud mentor teistele lastekaitsetöötajatele nii Võru linnas kui ka maakonnas. Sageli pöörduvad erinevate lastekaitsealaste küsimustega tema poole ametikaaslased teistest omavalitsustest. Teaste hoolitseb ka selle eest, et teised osakonna lastekaitsetöötajad oleksid täiendkoolitustega toetatud, tellides sisse erinevaid koolitusi, et tõsta veelgi enda ja kolleegide pädevusi ja oskusi lastega tegelemisel.

Teaste on väga põhjalik ja kaitseb tõelise lastekaitsetöötajana alati ja igal pool laste huve. Tema tugev külg on oskus suhelda nii suuliselt kui kirjalikult raskete juhtumite puhul kohtute ja õiguskaitsetöötajatega. Muu hulgas on tema hallata juhtum, kus lahutanud vanemad on läbimas vaidlust kohtus juba kuues aasta.