Raadamistööd valmistavad ette Tsiatsungõlmaa lasketiiru laiendamist

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuhi Elari Kalmaru ütlusel eraldas valitsus 2022. a oktoobris lisaeelarvest raha, rajamaks Lõuna-Eestisse kaitseväe üksuste (sh liitlasüksuste) kiireks vastuvõtmiseks sobilikud tingimused. "Seetõttu kavandame rajada Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale täiendavad majutushooned, universaalhallid ning teedevõrgustiku koos väliskommunikatsioonidega. Hetkel on käimas ehitushange vajaliku taristu rajamiseks, mille eeldatav lepingu sõlmimise aeg on selle aasta mais. Enne ehitustööde algust on alal planeeritud raadamine ligikaudu 11 hektari suuruselt,“ andis ta teada, lisades, et esmased olmetingimused majutuseks luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks.