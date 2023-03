Otepää vallas asus ametisse uus sotsiaaltööspetsialist

Carmen Mets on pärit Otepäält. Ta on lõpetanud Pühajärve põhikooli ja Sindi kergetööstustehnikumi õmbleja erialal. 2021. aastal lõpetas Tallinna tehnikakõrgkooli sotsiaaltööspetsialisti erialal bakalaureuse kraadiga, praegu õpib Tartu Ülikooli juures eelkoolipedagoogika täienduskoolituses. Varasemalt on Mets töötanud teeninduses ja lasteaias õpetaja abina.