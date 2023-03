GALERII ⟩ Taevaskoja Emalätte külastamine on muutunud ohtlikuks

Taevaskoja külavanema Ahti Bleive tähelepanekutel on Taevaskoja Emalättel taas päris korralik tükk liivakivi alla sadanud ning 400 miljonit aastat tagasi tekkinud kihtide värvid päevavalgele tulnud. «Koobas laieneb kuidagi liiga kiiresti, ja see võib olla ka tänu nii-öelda abilistele. Ehk näeme praegu Hinni kanjoni laadse sälkoru tekke algust,» märkis ta.

Külavanema sõnutsi on koopasse kraabitud nimesid ja on ka kahtlus, et keegi on urgitsenud liivakivi kihte koopa laes. «Seda kindlalt muidugi väita ei saa, aga nimede kraapimine on fakt. Tõenäoliselt laieneb koobas põhiliselt siiski looduslikult, aga protsess tundub kuidagi suhteliselt kiire. Võimalik, et pehmemad liivakivi kihid varisevad nii kaua, kuni kõvema kihini jõudes protsess aeglustub,» eeldas ta.