Keelatud on minek kõigile veekogudele

„Eesti eri paigus on jääolud ebaühtlased – on piirkondi, kus siseveekogude jää on juba ära sulanud, kuid on neidki veesilmi, kus jää on veel peal. Küll aga tuleb meeles pidada, et jää, mis esmapilgul võib tunduda veel inimese kandmiseks piisavalt tugev, on tegelikult soojakraadide käes ohtlikult rabedaks muutunud ning sellele minek on ohtlik,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.