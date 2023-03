Võru noormehed tulid rohenäppudele appi

Võru gümnaasiumi direktori Karmo Kurvitsa teadaandmisel on toode aiandushuvilistele abiks eelkõige kevad- ja sügiskülmade aegu. Katexi taimetaitsekotid on valmistatud katteloorist, mis kaitseb lilli ka raskemate ilmaolude, näiteks tormi ja rahe korral. Kotti on lihtne paigaldada - see tuleb ampli või rõdukasti ümber panna ja sisseõmmeldud nööriga sulgeda. Katexi tooteid on kolmes suuruses: väike ja suur kott amplitele ning eraldi kott rõdukastile, et kõik lilled oleksid kaitstud.