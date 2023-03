Võru linnapea Anti Allas loobub preemiast

"Ma ei olnud sellest teadlik ega kuidagi selleks soovi avaldanud. Loomulikult olen esitajatele tänulik märkamise ja tunnustamise kavatsuse eest, kuid kohe alguses seda kuuldes mõtlesin ja otsustasin, et ega ma seda kogu ulatuses endale ei jäta, vaid 2/3 ulatuses annetan Võru linna oluliste tegemiste hüvanguks. Nüüd olen aga edasi mõelnud – soovin püstipäi lahkuda. Kuigi paljud minu tuttavad, seal hulgas linnakodanikud on ühe minu varasema Facebooki postituse all preemia maksmise kavatsusele igati toetust avaldanud, olen siiski jõudnud kindlale veendumusele, et ma seda preemiat vastu ei võta. Maailmas ja Võru linnas on väga palju neid, kes seda raha rohkem vajavad. Palun austage minu otsust ja võtke see eelnõu volikogu menetlusest tagasi," annab vastvalitud rahvaesindaja teada.