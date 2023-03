Mati Määrits: hüvasti, tasuta transport?

Peaminister Kaja Kallase sõnul pole reformi puhul esmane küsimus, kas transport on tasuline või tasuta, vaid nõudepõhist transporti tuleb arendada vastavalt inimeste vajadustele. Leevendamaks muudatuste liiga järsku mõju, plaanivad Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 võimaldada tasuta sõitu eakatele, puudega inimestele ja lastele. Välja on käidud ka ühtse piletisüsteemi ning soodsate perioodipiletite mõte.

Nõudepõhise transpordi idee võib ju tunduda tore – paraku on see võrreldes bussidega mitu korda kallim. Kagu ühistranspordikeskuse juhatuse liikme Sander Saare andmeil näitavad Saaremaa pilootprojekti kogemused, et ühe reisija teenindamise kulu oli 25 eurot, bussiliinide puhul on see 3,35 eurot. Saare hinnangul oleks parim lahendus kombineerida tasuta ühistransporti ja nõudetransporti.



Iseküsimus on selleski, et pea viie aastaga on elanikel tekkinud õigustatud ootus tasuta sõidu võimaluse püsimajäämise suhtes. Väitis ju keskerakondlasest endine majandus- ja taristuminister Taavi Aas veel mullu: tasuta ühistransport on tulnud selleks, et jääda. Sel nädalal ütles ta Postimehele, et ühistranspordi süsteemist on puudu kokku 25 miljonit eurot ning loodava koalitsiooni plaan ei too sellele lahendust. Aasa arvates istusid otsustuslaua taga inimesed, kes pole kunagi ühistransporti kasutanud.

Aga mõelgem nüüd ka nendele, kelle sõidukaardilt edaspidi bussi sisenemisel kindel summa maha hakkab minema. Need on valdavalt tööl käivad inimesed, kellest paljud sellepärast ongi nõus kodust kaugele sõitma, et see on tasuta. Kui nüüd taas kukrut kergendama peab, ei pruugi nad oma töökohale enam jääda ja mõnigi lepib mõnda aega võib-olla hoopis sotsiaaltoetustega. See ju ometi ei ole läbirääkijate eesmärk?