Haridusreform liidab kolm Tõrva valla kooli

Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 nägi algselt ette, et järgmisest õppeaastast muutuvad kõik valla koolid peale Tõrva gümnaasiumi kolmeklassiliseks ning põhiharidus koondub gümnaasiumi juhtimise alla. Pärast lastevanemate meelepaha ja ettepanekuid tegid vallajuhid kava leebemaks, nii et osa koole saanuks jätkata kuue-, üks üheksaklassilisena. Seejärel aga selgus, et seadusandlus ei luba gümnaasiumi, põhikooli ja lasteaeda ühtse juhtimise alla viia.