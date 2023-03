Tõrva volikogu määras ametist lahkuvale vallavanemale preemia

Ettepaneku ühe kuupalga ehk 4100 euro ulatuses preemiat maksta tegi sarnaselt Ruusmanniga Reformierakonna fraktsiooni kuuluv volikogu liige Indrek Valner. Ta põhjendas, et esmalt väärib kiitust veemõnula valmisehitamine, mille valmimine pikalt venis. «Kui vaadata Mulgi elamuskeskust, mida on kogu aeg räägitud, et teeme – ka see on tehtud. Tõrva linn on korras, kogukonnad on järjest rohkem üles ärganud.»