Nädalaga suri kaheksa koroonaga nakatunut

Grippi haigestumuse langustrend on aeglustunud. Haigestumus kasvas väikelaste hulgas 22,4% võrra, teistes vanusrühmades püsib see stabiilsena.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 28 patsienti. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1129 inimest. Neist 69,4% on olnud üle 50-aastased. Hospitaliseeritute arv on aeglases langustrendis.