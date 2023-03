Lõuna-Eestis püüab peresõbraliku toidukoha märgist kolm toidukohta

Märgisele kandideerinud toidukohti hakkavad järgmise kahe kuu jooksul hindama sajad Eesti pered. Toidukohti hinnates palutakse peredel pöörata tähelepanu, kui laste- ja peresõbralik on toidukoha menüü, klienditeenindus, ruumilahendused, ligipääsetavus ning kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju.

Eesti Lasterikaste Perede Liit annab igal aastal välja peresõbraliku toidukoha märgist, et leida üles ja tunnustada restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes tähelepanu lastega peredele. Märgisega soovib liit anda peredele usaldusväärse kompassi Eesti restoranimaastikul orienteerumiseks, tuues esile need toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna. Märgist antakse välja koostöös Sotsiaalministeeriumiga.