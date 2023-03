TTJA hoiatab probleemse automüüja eest

„Viimase kahe aasta jooksul on kaebusega Autoturg OÜ vastu pöördunud TTJA poole 48 tarbijat. On alust arvata, et kaupleja suhtes pretensioone omavate tarbijate arv on tegelikkuses oluliselt suurem. Autoturg OÜ ei ole tarbijavaidluste komisjoni poolt tarbija kasuks tehtud otsuseid täitnud ning on seetõttu lisatud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtjate avalikku nimekirja. Autoturg OÜ poolt on 8 täitmata komisjoni otsust,“ kommenteeris TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.