Laupäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sadu harveneb. Kohati on udu. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning tugevneb 7-13, puhanguti 18, saartel ja rannikul 11-17, puhanguti kuni 23 m/s, hommikul saartelt alates nõrgeneb. Sooja on 1-6 kraadi.