Otepää Maitsete kevadhooaeg sai inspiratsioonikoolitusel hoo sisse

Otepää valla ettevõtlus- arendusteenistuse juhataja Riina Savisaar ütles, et Otepää restoranide kokad said profikokkade Priit Toomitsa ja Andrus Laaniste juhendamisel uusi ideid, et muuta Otepää Maitsete menüüd veelgi täiuslikumaks. „Koolitusel keerati road täiesti pööraselt teistpidi ja tehti lihtsatest komponentidest fantastilised restoraniroad. Toitude valmistamisel kasutati võimalikult palju toorainet, mis on Otepää piirkonnale omane,“ lisas Riina Savisaar.