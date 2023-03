Noored tutvustasid eakatele nutimaailma

Iga õppur sai kaks noort abilist. Koolitus käis kahes grupis, mõlemas osales üheksa eakat, kes said kolme tunni jooksul vastuseid oma küsimustele. Õppijate tagasiside juhendajatele ja kogu päevale oli väga hea ning soovitakse, et selliseid võimalusi oleks rohkem.

Kutsehariduskeskuse juhtivõpetaja Indrek Saare sõnul olid õpetaja rollis IT esimese kursuse õppurid, kes pool aastat eriala õppinud. «See oli neile hea proovikivi, et kas neile meeldib võõrastega suhelda ja kas saavad õpitut rakendada. Kogemus aitas mõista, mis see IT on ja kui lai see tööpõld on.»