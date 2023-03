Kolm kasti näpatud padruneid ehk Reamehe võimatu missioon parklasse

Hämarduvas maiõhtus sõidab kaitseväe Võru Taara linnaku väravast välja maastur, mille roolis olev reamees on isiklikul missioonil. Kompaniiveebel on lubanud ta korraks välja kontrollima, kas järgmisel päeval linnaloale mineva reamehe Volvo üle tee parklas ka käivitub. Ent sel missioonil on ka teine eesmärk, millest ülemus midagi ei tea. See on peidus maasturi pakiruumis asuvas kolmes metallkastis.