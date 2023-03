Ilmub Valgamaa metsavenna uus raamat

Autor kirjutab GULAGi paljudes laagrites toimunust üksikasjalise täpsusega, aga ka mingi erilise rahuga. Ta oli kindel, et Vene terroristlik režiim temast jagu ei saa. Ega saanudki. Alistamatu inimesena tavatses ta hiljem tihti korrata mõtet: «Surmavaenlane tuleb idast ja ta on olnud sama tuhat aastat.» Et nii on, kogeme tänapäevalgi, mil ukrainlased peavad surmavaenlasega armutut võitlust oma maa ja vabaduse eest.