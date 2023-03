Vallavalitsus parandas ammuse vea

Rebane kirjutas: "Nagu ma juba meie vestluses mainisin, siis ostab KÜ Ahja Nooruse 2 kütteks vajaliku maagaasi Põlva vallavalitsuselt. Paraku on sellega seoses ilmnenud probleem, et meile müüdava gaasi arvelt puudub rida - riigipoolne kompensatsioon. Naaberühistute (Nooruse 1 ja Nooruse 4) gaasimüüjate arvetel on selline kompensatsiooni rida olemas. Meie detsembrikuu gaasihind oli 1,66€/m³ ja jaanuaris 1,767€/m³. See on ka üks põhjustest, miks on meie küttearved ebamõistlikult suured. Põlva vallavalitsusele saadetud päringule (12.01.2023.a.) pole me adekvaatset vastust saanud. Samuti selgitab see proua Galina Saaremetsa poolt esile tõstetud asjaolu, et kuude lõikes hinnad kasvavad. Nüüd ongi lootus Teie kui uuriva ajakirjaniku peal, et ehk suudate tekkinud ebaõigluse lõpetada. Juhul kui Põlva vallavalitsus meile enammakstud summad tagastaks, saaksime teha tagasimaksed ka õnnetule pensionärile proua Galina Saaremetsale."