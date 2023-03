Elektrilevi rikkekaardi järgi oli kell 9.30 üle Eesti elektrita 4773 majapidamist ning see arv pidevalt kasvab. Lõuna-Eestis on enim katkestusi - 84 - hetkel Setomaal Voropi kandis. Põlva vallas Tromsi kandis on elektrita 33 klienti, Valgamaal Aheru järve läheduses 13 klienti.